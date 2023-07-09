Серед обговорених питань - ситуація в прикордонних районах Білорусі

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 9 липня, провів у Замку Любарта в Луцьку тривалу координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Про це він повідомив на своєму каналі у Facebook.

«Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця», – йдеться у повідомленні.

«Вдячний усім в області, хто працює заради наближення нашої перемоги!», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 30 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив військовим «підсилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі.

До слова, що сьогодні голова держави перебуває у Луцьку. Там він зокрема зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Лідери держав вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ту річницю Волинської трагедії. Візит президентів у Луцьк заздалегідь не анонсували.