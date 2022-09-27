Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах і Артема Рибченка з посади посла у Швейцарській Конфедерації та Ліхтенштейні. Відповідні укази 27 вересня опублікував сайт президента.

«Звільнити Кононенка Максима Олексійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом», – йдеться у відповідному указі.

Іншим указом президент звільнив Артема Рибченка з посад посла України у Швейцарській Конфедерації та посла України у Князівстві Ліхтенштейн. Ймовірно, новою посолкою України у Швейцарії стане колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Також Зеленський призначив посла України при Ватикані Андрія Юраша послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України в Німеччині.