На новій посаді Андрія Левковича представив посол Чехії в Україні Радек Пех

Президента Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрія Левковича призначили почесним консулом Чеської Республіки. Під час його представлення оголосили про створення Чесько-української торгової палати

Консульський округ охоплюватиме Івано-Франківську та Чернівецьку області. На новій посаді Андрія Левковича представив посол Чехії в Україні Радек Пех. Захід за участі українських та чеських дипломатів та бізнесменів відбувся у театрі імені Івана Франка. До чеської делегації увійшли два великих інвестори: власник вітряного парку «Орів» MND Group та чеський виробник автомобільної та побутової техніки у Стрию Time & Space.

Під час представлення Андрія Левковича на новій посаді анонсували відкриття Чесько-української торгової палати, що охоплюватиме південно-західні регіони та працюватиме на базі почесного консульства в Івано-Франківську.

«Створення Чесько-Української торговельної палати в Україні разом із призначенням пана Андрія Левковича Почесним консулом Чеської Республіки є двома вагомими кроками на шляху зміцнення існуючих ділових і культурних зв’язків, одночасно створюючи нові можливості між нашими країнами», – зазначила президентка Палати Міхаела Махарік.

Вона разом із партнером Маркусом Цюпеком майже 10 років керує виробничим бізнесом у Стрию та має великий досвід роботи з українським законодавством і знає бізнес-середовище. Маркус Цюпек також призначений віцепрезидентом Чесько-української торгової палати.

У коментарі ZAXID.NET Міхаела Махарік розповіла, що місія Палати – зосередитися на розвитку та успіху чеського бізнесу, який працює в Україні. Палата стане унікальною платформою, що з’єднує Чеську Республіку та Україну, забезпечуючи досвід і зв’язки, необхідні для успіху на українському ринку. Основні напрямки включають сприяння торгівлі та інвестиціям, мережеву співпрацю, підтримку та розвиток бізнесу, аналітику ринку, культурну та економічну інтеграцію.

У перспективі Палата має стати провідною організацією, що займається сприянням та просуванням успіху чеського бізнесу в Україні та підтримкою виходу українських компаній на чеський ринок.

«Наша мета – створити в Україні динамічне бізнес-середовище, яке заохочує інновації, сприяє міцному партнерству та підвищує економічну стійкість чеських підприємств. Палата прагне бути визнаною ключовим фактором економічної інтеграції між Чеською Республікою та Україною, що просуває майбутнє спільного успіху та розвитку», – заначила Міхаела Махарік.

Нагадаємо, Андрій Левкович був депутатом двох скликань Івано-Франківської обласної ради. 20 грудня 2024 року він склав мандат як депутат в «Європейської Солідарності».