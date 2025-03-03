Власники котів знають, що дуже часто їх улюбленці сприймають електричні кабелі, як іграшку, яку так весело гризти.

У кожному домі є речі, які можуть становити загрозу для здоров'я та життя вашого улюбленця. Щоб уникнути небезпеки, варто знати, що слід прибрати якомога далі від кота. Bestpet розповідає про п’ять небезпечних предметів, які можуть завдати шкоди вашому пухнастику.

Мийні засоби та губки

Побутова хімія та губки можуть привернути увагу кота, якщо будуть знаходитися у відкритому доступі. А якщо ваш улюбленець забрудниться у мийному засобі, потім він буде ретельно вимивати його зі своєї шубки. Як результат, якщо засоби для прибирання потраплять до шлунку тварини, у найкращому випадку кіт просто буде почувати себе зле, а от у найгіршому сценарії отруєння може бути значним.

Ялинкові прикраси

Дощик, іграшки для ялинки та мішура виглядають привабливо для кота, але вони можуть стати смертельно небезпечними. Наприклад, з’їдений котом шматочок дощику може розрізати стінки кишківника та привести до загибелі тварини.

Електропроводи та кабелі

Власники котів знають, що дуже часто їх улюбленці сприймають електричні кабелі, як іграшку, яку так весело гризти. Але задля безпеки, краще приховати кабелі й проводи якомога далі, адже від них може постраждати не лише кішка, але й все ваше житло.

Дрібні предмети

Ґудзики, дрібні деталі конструктора, саморізи та інші дрібні предмети можуть зацікавити кота. Але під час гри він може проковтнути такі дрібнички дуже швидко.

Токсичні кімнатні рослини

Багатьом котам подобається жувати листя кімнатних рослин, але це не завжди безпечно. Драцена, лілея, тюльпан, гіацинт, пуансетія – токсичні для тварин. А наслідки для здоров'я кота можуть бути непередбачуваними