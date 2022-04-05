Жертвами російських окупантів у Бучі стали понад 300 мирних мешканців

Російське командування вирішило не проводити ротацію у 64-й мотострілецькій бригаді 35-тої загальновійськової армії РФ, яка причетна до масових вбивств та катувань людей у Бучі, та кидає її знову на передову в Україну. На цей раз – на харківський напрямок.

«Станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з «найгарячіших» точок (орієнтовно – харківський напрямок)», – повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у вівторок, 5 квітня.

У ГУР МОУ зазначають, що зазвичай російські підрозділи, що покидають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок. А такий графік, на думку українських розвідників, вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують «спеціальні завдання».

«Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах», – повідомляє ГУР МОУ.

Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України, на думку української розвідки, – швидка «утилізація» непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах.

Тому особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.

Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією, щоб окупанти не уникнули покарання.