Аварія сталася в Калуші у червні 2023 року

Калуський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Любомира Яросевича у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За аварію, в якій загинув велосипедист, прикарпатцю присудили 4 роки позбавлення волі, однак реальний термін ув’язнення замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 червня, у червні 2023 року Любомир Яросевич на Volkswagen Golf, обганяючи Pegeout на нерегульованому перехресті у Калуші, виїхав на зустрічну смугу і збив велосипедиста. Від численних травм останній помер у реанімації місцевої районної лікарні.

Під час судового засідання водій визнав свою вину, відзначивши, що їхав зі швидкістю 60 км/год і під час обгону не зміг загальмувати. Після скоєння ДТП обвинувачений одразу побіг за допомогою в лікарню, що знаходиться неподалік, однак медики не змогли врятувати постраждалого. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і має позитивну характеристику з місця проживання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Гапоненко визнав Любомира Яросевича винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Реальний термін ув’язнення суд замінив на 2 роки умовного. Також засуджений має сплатити по 200 тис. грн відшкодування за моральну шкоду кожній потерпілій та 12,4 тис грн за проведення судових експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.