Смертельна аварія сталася у липні 2023 року на об’їзній Калуша

Калуський міськрайонний суд визнав винним місцевого пенсіонера Дмитра Кравецького у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої. За вчинення ДТП, в якій загинула його дружина, чоловік отримав 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 квітня, смертельна аварія сталася у липні 2023 року на об’їзній Калуша. Дмитро Кравецький на Peugeot під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Mazda. Внаслідок ДТП дружина обвинуваченого, що сиділа поруч з ним у Peugeot, загинула на місці.

У судовому засіданні Дмитро Кравецький повністю визнав свою вину і розкаявся у вчиненому.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Гапоненко визнав Дмитра Кравецького винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої і призначив йому 3 роки ув’язнення з позбавленням права рік керувати транспортними засобами. Від відбування покарання прикарпатця звільнили з іспитовим терміном на 2 роки. Також засуджений має сплатити близько 30 тис. грн за проведення експертиз.