Аварія сталася у травні 2023 року на перехресті вулиць Львівської, Долинської та Об’їзної

Калуський міськрайонний суд визнав винним 52-річного мешканця Рогатинського району у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілій. Винуватцеві ДТП, в якій загинув мотоцикліст, присудили 3 роки ув’язнення.

Як повідомили у прес-службі Калуського міськрайонного суду 22 березня, аварія сталася у травні 2023 року на перехресті вулиць Львівської, Долинської та Об’їзної. Обвинувачений на Opel збив 60-річного чоловіка, який їхав з пасажиркою на мотоциклі Honda. Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув, а жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений визнав свою вину, зазначивши, що перед виконанням маневру не перелаштувався у крайню ліву смугу, а мотоцикла, який рухався йому на зустріч, не побачив. Потерпіла та її представник наполягали на суворій мірі покарання, оскільки винуватець ДТП не відшкодував їй завдану шкоду.

«Призначаючи покарання, суд врахував характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного, та те, що обвинувачений визнав вину та розкаявся у вчиненому, позитивно характеризувався за місцем проживання та місцем праці, а також те, що має на утриманні 4 неповнолітніх дітей та повнолітнього сина, який знаходиться на диспансерному обліку», – зазначили у прес-службі.

Суд визнав винним 52-річного мешканця Рогатинського району у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілій, і призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі із позбавленням права керування всіма транспортними засобами строком на 3 роки. Засуджений має сплатити потерпілій 700 тисяч гривень за завдану моральну шкоду.