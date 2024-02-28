Суд виніс вирок винуватцю ДТП, в якій загинуло подружжя

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок водію, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок якої загинуло подружжя. Чоловіку призначили покарання у вигляді 9,5 років позбавлення волі. Крім того, він зобов’язаний сплатити понад 2,5 млн грн компенсації родичам загиблих. Про це 28 лютого повідомила поліція Хмельницької області.

Аварія на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів сталася 1 вересня 2023 року близько 21:00. 56-річний житель міста Шепетівка в стані алкогольного сп’яніння сів за кермо автомобіля Citroen C-Crosser і на заокругленій ділянці дороги зі швидкістю 120 км/год виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із автомобілем ВАЗ-21099, у який після зіткнення в’їхав ще й Ford Escape, що рухався позаду.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів ВАЗу від отриманих травм загинули на місці події. Відомо, що це були 34-річний чоловік та його 29-річна дружина. Тяжкі тілесні ушкодження отримав і водій автомобіля ВАЗ. Винуватець ДТП також травмувався – у нього діагностували тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Слідчі провели розслідування за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ та передали матеріали до суду. Шепетівський міськрайонний суд засудив чоловіка до 9,5 років ув’язнення з позбавленням права керування авто на 10 років. Також зобов’язав його сплатити понад 2,5 млн грн моральної шкоди.