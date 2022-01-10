Екс-директор інтернату хотів стягнути моральну шкоду в розмірі 134 тис. грн

Снятинський районний суд присудив місцевому чиновнику Дмитру Сідлярчуку сплатити 8 тис. грн моральної шкоди екс-директору дитячого будинку-інтернату. Суд встановив, що обвинувачення колишнього керівника інтернату Леоніда Шимчука у розкраданні грошей не відповідають дійсності та порушують право на недоторканність ділової репутації. Також суддя Михайло Калиновський присудив заступнику директора терцентру соцзабезпечення Снятинської РДА компенсувати 908 грн судового збору.

У матеріалах справи йдеться, що до Снятинського суду звернувся екс-директор місцевого дитячого будинку-інтернату Леонід Шимчук з позовом про захист ділової репутації та відшкодування моральної й матеріальної шкоди. За його словами, заступник директора терцентру соцзабезпечення Снятинської РДА Дмитро Сідлярчук у присутності свідків неодноразово звинувачував його у розкраданні грошей інтернату, яким він свого часу керував.

Леонід Шимчук просив визнати інформацію недостовірною та стягнути з відповідача моральну шкоду в розмірі 134 тис. грн. А також зобов`язати Дмитра Сідлярчука вибачитися перед ним та зачитати текст спростування у присутності свідків та членів родини.

«Згідно довідки про результати перевірки в Снятинському дитячому будинку-інтернаті, суд робить висновок, що жодних фактів які в підтверджували наявність неналежних умов, проживання, харчування та догляду за дітьми немає. У членів комісії не має зауважень щодо роботи директора та працівників даного закладу. У висновку Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА зазначено, що фактів крадіжок з приводу привласнення обслуговуючим персоналом продуктів харчування та частини пенсії належної підопічним не встановлено», – йдеться у рішенні суду.

Після розгляду справи суддя Снятинського районного суду Михайло Калиновський присудив визнати недостовірною інформацію про розкрадання екс-директором коштів із Снятинського дитячого будинку інтернату та такою, що принижує честь і гідність та порушує право на недоторканість ділової репутації. За рішенням суду заступник директора терцентру соцзабезпечення Снятинської РДА Дмитро Сідлярчук заплатить 8 тис. грн моральної шкоди та компенсує 908 грн судового збору.

Додамо, що у 2016 році у Снятині затримали колишнього директора дитячого будинку-інтернату Леоніда Шимчука за підозрою у вчинені замаху на навмисне вбивство заступника директора територіального центру соціального забезпечення Снятинської РДА Дмитра Сідлярчука. Чоловік отримав численні травми, підірвавшись на розтяжці. Правоохоронці провели обшуки в будинку екс-директора і виявили велику кількість боєприпасів, два вибухпакети та зброю. Пізніше Леоніда Шимчука відпустили під домашній арешт, суд досі не виніс остаточного рішення у цій справі.