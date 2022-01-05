За рішенням суду чоловік за побиття дружини заплатить 1 275 грн штрафу

Калуський міськрайонний суд оштрафував Ярослава Кота за побиття цивільної дружини. Судово-медична експертиза підтвердила наявність у жінки закритої черепно-мозкової травми зі струсом головного мозку та вибиті три зуби. Під час судового розгляду чоловік пояснив, що розізлився на жінку через те, що вона купила горілку за гроші, які він дав їй на аборт. У підсумку суддя Богдана Кулаєць присудила чоловіку сплатити 1,3 тис. грн штрафу, 4,6 тис. грн матеріальних збитків за лікування зубів та 3 тис. моральної компенсації.

У матеріалах справи йдеться, що у травні 2021 року між Ярославом Котом та його цивільною дружиною виникла сварка. За словами чоловіка, він розізлився через те, що дав жінці 500 грн на аборт, а вона витратила їх на алкоголь. Факт побиття чоловік підтвердив, але заперечив, що вибив жінці зуби. Водночас жінка пояснила суду, що в момент побиття чоловік був п'яний і розізлився на неї через те, що вона вирішила його покинути.

«Згідно з висновком експерта у потерпілої були тілесні ушкодження: закрита черепно-мозкова травма зі струсом головного мозку та перелом коронкової частини трьох зубів. Також у жінки були синці та садна в ділянці голови, крововилив та садно слизової оболонки губ, які могли утворитися внаслідок нанесення ударів кулаками або ногами», – йдеться у вироку суду.

Після розгляду справи суддя Калуського суду Богдана Кулаєць визнала винним Ярослава Кота у нанесенні легких тілесних ушкоджень цивільній дружині, що спричинило короткочасний розлад здоров'я. Також чоловік заплатить 1 275 грн штрафу та виплатить потерпілій 4,6 тис. грн за лікування зубів та 3 тис. моральної компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.