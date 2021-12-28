Суд заборонив підліткам перебувати поза за місцем проживання у вечірній час до травня

На Прикарпатті суд довів вину трьох підлітків 13 та 14 років, які в Коломиї понівечили сімейний склеп. Сам інцидент стався у серпні 2021 року. Тоді троє неповнолітніх відтягнули бетонну плиту склепу та дістали з труни череп померлої людини. Всі свої дії підлітки записували на відео та фотографували, щоб розмістити у соцмережах. Усім трьом неповнолітнім суд заборонив перебувати поза за місцем проживання у вечірній час до травня 2022 року.

Про рішення суду, щодо трьох коломийських підлітків, які вчинили наругу над могилою на місцевому цвинтарі, у вівторок, 28 грудня, повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

«В суді доведено, що в серпні 2021 року троє неповнолітніх, перебуваючи на території кладовища в місті Коломиї, із хуліганських мотивів, зневажаючи моральні засади суспільства щодо поваги до померлих та місць їхнього поховання, відтягнули бетонну плиту сімейного склепу та відкрили верхню кришку труни. Відтак зловмисники дістали останки померлого та фотографували їх і знімали відеозаписи на мобільний телефон для соціальних мереж», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

В результаті судового розгляду суд ухвалив рішення, заборонити підліткам перебувати поза за місцем проживання у вечірній час до травня 2022 року.