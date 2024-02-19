Владислав Кецмур і Галина Мартинюк змагаються у турнірі серед кулінарів-аматорів

Колишній військовослужбовець із Долини Владислав Кецмур та викладачка історії із Косова Галина Мартинюк ввійшли до двадцятки учасників проекту «МастерШеф». Сталося це під час другого випуску 13 сезону телешоу серед кулінарів-аматорів 17 лютого.

22-річний долинянин Владислав Кецмур боронив Україну у складі 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Для цього на початку повномасштабної війни повернувся з Німеччини в Україну. Владислав Кецмур розповів, що часто готував у війську, згадавши, що навіть запікав в землі кабана, якого вполювали з побратимами. Через проблеми з серцем прикарпатець змушений був звільнився з лав ЗСУ.

Ще однією представницею Івано-Франківської області на кулінарному шоу стала 61-річна викладачка історії Косівського художнього коледжу Галина Мартинюк. Вона розповіла, що на «МастерШефі» набирається кулінарного досвіду для втілення власної мрії – відкриття кафе зі стравами галицької кухні. Прикарпатка самостійно веде ТікТок, волонтерить і любить в’язати ляльки.

Галина Мартинюк самостійно веде ТікТок, волонтерить і любить в’язати ляльки

Нагадаємо, учасником цьогорічного шоу «МастерШеф» став також керівник Львівської облради Юрій Холод, який під час відбору приготував яворівський пиріг і розповів суддям, що він «внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО».