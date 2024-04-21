Прикордонники проводять перевірку роботи протигазів, їх підгонку та тренуються в умовах, максимально наближених до реальних

Російські окупаційні війська у війні проти України використовують газові гранати К-51. Єдиний порятунок від них – протигаз, повідомили у Держприкордонслужбі України у неділю, 21 квітня.

Гранату з подразнюючою речовиною К-51 російські окупанти використовують попри заборону використання хімічної зброї. У разі відсутності протигаза людині стає погано, ріже очі, з’являються кашель, блювота та ускладнюється дихання.

«Таким чином ворог викурює противника з окопів, і на відкритій ділянці той стає доброю мішенню», – розповіли в ДПСУ.

У відомстві продемонстрували, як прикордонники проводять перевірку роботи протигазів, їх підгонку та тренуються в умовах, максимально наближених до реальних.

Для того, щоб створити майже реальні умови, як кажуть прикордонники, для цього використовується газ, що подразнює – хлорпікрин.

Зазначимо, що К-51 – радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії. Розроблена в 1970-ті роки в СРСР. Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати; речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.