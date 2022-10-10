Через масований російський обстріл об’єктів критичної інфраструктури по всій території України на західних пунктах пропуску системи для перетину кордону працюють із перебоями.

Як повідомили у понеділок, 10 жовтня у Держприкордонслужбі, на заході Україні можливі перебої в роботі пунктів пропуску.

«У зв’язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на заході України, можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Республікою Молдова», – йдеться в повідомленні.

Українців просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон та при перетині кордону.

Масований ракетний обстріл України почався вранці 10 жовтня. Росіяни пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило перебої зі світлом та водопостачанням. Наразі відомо, що Росія випустила по Україні 83 ракети, 41 з яких збила українська ППО.