Прикордонники затримали закарпатців під час переправлення в Румунію двох ухилянтів
За незаконний перетин кордону військовозобов’язані заплатили 12 тис. доларів
Прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону затримали неподалік від кордону з Румунією переправників з двома ухилянтами. За незаконний перетин кордону військовозобов’язані чоловіки заплатили 12 тис. доларів.
Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 21 серпня, Renault з водієм і трьома пасажирами, наряд зупинив на околиці села Королево Берегівського району.
«Усі четверо чоловіків є жителями Закарпаття. Двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити у Румунію, а інші двоє допомагали їм втілити цей намір у життя», – інформують у ДПСУ.
Переправниками виявилися 63-річний житель Хуста, який підвозив чоловіків до кордону, та його 41-річний спільник з села Хижа, що мав супроводжувати їх безпосередньо до місця незаконного перетину. За втечу з країни ухилянти заплатили 12 тис. доларів.