Автівку з ухилянтами зупинили на околиці села Королево Берегівського району

Прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону затримали неподалік від кордону з Румунією переправників з двома ухилянтами. За незаконний перетин кордону військовозобов’язані чоловіки заплатили 12 тис. доларів.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 21 серпня, Renault з водієм і трьома пасажирами, наряд зупинив на околиці села Королево Берегівського району.

«Усі четверо чоловіків є жителями Закарпаття. Двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити у Румунію, а інші двоє допомагали їм втілити цей намір у життя», – інформують у ДПСУ.

Переправниками виявилися 63-річний житель Хуста, який підвозив чоловіків до кордону, та його 41-річний спільник з села Хижа, що мав супроводжувати їх безпосередньо до місця незаконного перетину. За втечу з країни ухилянти заплатили 12 тис. доларів.