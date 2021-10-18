Меню для немовлят має бути апетитне, корисне і смачне

Немовлята до 6 місяців мають перебувати виключно на грудному вигодовуванні чи на штучному вигодовуванні адаптованою сумішшю, бо материнське молоко є для них ідеальним харчуванням у цей період. Так вважають європейські, американські й українські експерти.

«Коли дитині виповниться півроку, їй можна запропонувати «дорослу їжу» – прикорм, якщо малюк проявляє до нього інтерес. Та введення прикорму у жодному разі не повинно замінити грудне вигодовування чи годування адаптованою сумішшю, це два процеси, які йдуть паралельно», – каже засновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош .

До слова, з 6 місяців маляті слід запропонувати і воду. І краще давати пити одразу зі склянки і у неї наливати лише воду (не йогурт, не пюре тощо), щоб дитина починала розуміти різницю між їжею і напоями.

«Малюкам до двох років заборонено давати чай чи каву. Ці продукти можуть перешкоджати всмоктуванню заліза. Також не варто давати дітям газовані напої чи какао», - каже львівська педіатриня Ольга Леськів.

Коли починати прикорм?

Згідно зі сучасними рекомендаціями, прикорм слід розпочинати не раніше 6 місяців та за умови харчового інтересу в дитини. Не варто вводити його раніше, бо травна система, нирки, рухові навички у немовляти, за словами Ольги Дорош, ще розвиваються і до 6 місяців є вищий ризик вдавитися їжею. Введення прикорму в рекомендований час сприяє поліпшенню здоров'я і може зіграти певну роль у запобіганні в майбутньому надмірної ваги та ожиріння.

Немовлятам варто запропонувтаи прикорм через 30-60 хвилин після годування грудьми чи сумішшю.

Маленькі діти повинні вживати різноманітні продукти, щоб отримати всі макро- і мікронутрієнти.

«Запаси заліза у дітей починають виснажуватися приблизно через шість місяців від народження, тому в цей час рекомендовано ввести продукти, багаті залізом: м'ясо, птицю, яйця, рибу, печінку, бобові, цільні крупи», – каже Ольга Дорош.

Дієтологи і педіатри радять довго не затримуватися на прикормі із пюре

Дієтологи й педіатри радять не затримуватися довго на етапі пюре, бо різні текстури продуктів добрі для розвитку щелеп і рота, розвитку дрібної моторики.

«Якщо дитині давати виключно перетерту їжу до 1 року і далі й не пропонувати шматочків їжі чи інших консистенцій, то у майбутньому у дитини можуть бути проблеми з харчуванням та апетитом. Не варто також тривалий час пропонувати дитині один і той же продукт », – каже педіатр Ольга Леськів.

Які продукти заборонені дітям на прикормі?

До року дітям не можна давати:

цукор, сироп агави, кленовий сироп, глюкозо-фруктозний сироп тощо, а також мед, соки та фреші;

сіль (їжу краще не солити до 2 років);

чаї, узвари, каву, трав'яні чаї (заборонені до 2 років);

какао, шоколад (не можна до 2 років);

коров’яче чи козяче молоко як напій (але можна додавати в кашу, до омлету);

сирі продукти (яйця, слабосолена риба, сире м'ясо, непастеризоване молоко, проростки, оселедець тощо, не можна до 5 років)

Скільки має з'їдати дитина на прикормі?

Немає точних цифр. Згідно з даними ВООЗ, середня кількість калорій на прикормі у немовлят 6-8 міс. становить близько 200 ккал на добу, 9-11 міс. – 300 ккал, 12-23 міс. – 550 ккал.

Різна їжа міститиме різну кількість калорій. Наприклад, пюре з кабачка – це одна калорійність, а пюре з кабачка та картоплі з вершковим маслом - геть інша, відповідно і порції різні, тому точних цифр в грамах немає.

Прикорм шматочками треба готувати так, аби дитині було зручно брати в руку

Апетит маленької здорової дитини зазвичай служить орієнтиром щодо кількості їжі, яку слід запропонувати. Примусове ж введення великої кількості їжі веде до передчасного завершення грудного вигодовування та проблем з прикормом і апетитом.

«Суть прикорму до року зводиться до того, щоб познайомити дитину з різними продуктами, консистенціями, виявити харчові алергії та розвинути адекватну харчову поведінку. Завдання батьків – пропонувати їжу, завдання малюка - їсти те, що хоче і скільки хоче, навіть якщо це буде чайна ложка. Нормально, коли немовлята відмовляються від нових продуктів. Іноді може знадобитися 10-12 спроб, перш ніж дитина почне їсти. Розпочніть прикорм з 1-2 ч.л. продукту і далі орієнтуйтесь на апетит дитини», – каже Ольга Дорош.

Скільки разів на день пропонувати прикорм?

Це залежить від віку дитини:

1 раз на день у віці 6 -7,5 міс.

2 рази на день у віці 7,5-9 міс.

2-3 прийоми їжі у віці 9-11 міс.

з 12 місяців до основних прийомів їжі додаємо 1-2 перекуси .

Які продукти можна використовувати для прикорму?

З 6 місяців можна давати дитині будь-які продукти, окрім алергенів та заборонених.

Щодня у меню немовляти має бути:

фрукти (ягоди). Можуть бути сирі, наприклад, нектарини, персики, сливи, банани, полуниця, лохина чи приготовані, як от запечені яблука чи груша;

овочі. Будь-які, для початку підійдуть броколі, цвітна капуста, морква, буряк, картопля, помідори, гарбуз, кабачок;

каші чи бобові: гречка, рис, кукурудзяна каша, сочевиця, нут будуть хорошим вибором. Нагадуємо що кус-кус, пшенична каша, макарони, булгур – це продукти-алергени (містять глютен) і їх треба вводити за певними правилами. Вівсянку вводимо після того, як ввели якусь глютен-вмісну крупу,

білкові продукти. Це нежирне м'ясо (телятина, курка, індичка, перепілка, кролик), риба та морепродукти (входять в список продуктів-алергенів), кисло-молочні продукти, бобові;

жири. Це олії (оливкова, кукурудзяна, лляна тощо), авокадо, подріблені горіхи та насіння (алергени), вершкове масло.

Залежно від типу прикорму і текстури, з якої вирішите розпочати (пюре чи шматочки), продукти можна варити на воді та збивати блендером до стану пюре або ж подавати шматочками за правилами безпечної подачі (обговоріть їх з педіатром). Не варто змішувати в пюре кілька продуктів. Подаємо окремо кожен, щоб дитина вчилась розрізняти смаки.

Як готувати прикорм?

М’ясо, приблизно 40 грам, варити до готовності на воді. Розібрати на волокна, якщо прикорм шматочками, або додати до нього 2 ст.л. бульйону, в якому воно варилося, і збити до стану пюре.

Овочі (2 середні по розміру суцвіття цвітної капусти чи броколі) варити на воді до м'якості, щоб дитина могла розтерти яснами чи легко збилось в пюре. Варене суцвіття розрізати на невеликі волокна, якщо прикорм шматочками, чи додати 1-1,5 ст.л. води і зробити пюре.

Каші. Варимо, скажімо, гречку на всю сім’ю, просто не солимо і більше розварюємо. З готової відбираємо 1,5 ст.л. дитині. Якщо прикорм – пюре, то додаємо до каші 1-1,5 ст.л. води і збиваємо в блендері. Якщо прикорм шматочками, то 1,5 ст.л готової гречки заливаємо 100 мл води і варимо, поки вода не випарується, постійно розминаючи кашу ложкою. Тоді додаємо 2-3 краплі оливкової олії. Можна додати шматок авокадо. А тоді руками ліпимо з каші брусочки, розміром як мізинець, щоб дитині було зручно брати їх в руку.