Продали будівлю на Тараса Шевченка, 8, у місті Славута

У Славуті на Хмельниччині продали колишнє відділення російського «Промінвестбанку» за 6,2 млн грн. Вартість лоту зросла на 2 млн від початкової ціни. Загалом у торгах брали участь три компанії, перемогла фірма хмельницького бізнесмена Сергія Білоуса.

Аукціон відбувся 14 вересня, повідомляє видання «Є». Відомо, що раніше у цій будівлі на площі Тараса Шевченка, 8 було відділення «Промінвестбанку». Сумарно площа приміщення становить 820 м2, крім того, до лоту також входив гараж на 21 м2.

Початкова ціна становила 4 млн грн. У торгах взяли участь троє покупців. Найбільшу суму запропонувало ТОВ «Полісся-2019», йдеться про 6,2 млн грн. Воно й стало переможцем аукціону.

Наразі очікується підписання договору. Зазначимо, що засновником та директором «Полісся-2019» є Сергій Білоус. Він також є власником багатьох медичних та фармацевтичних підприємств. Конкретно ТОВ «Полісся-2019», згідно з інформацією на YouСontrol, має декілька видів діяльності: роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, діяльність лікарняних закладів та торгівля ліками.

«Промінвестбанк» був одним із найбільших українських банків за обсягом активів і також був власністю російського державного «Внєшекономбанку». Нагадаємо, що 25 лютого Нацбанк вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати «Промінвестбанк» у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.