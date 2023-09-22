Добриво зробить плоди більш солодкими, прискорить дозрівання томатів та формування зав'язі

Певно, кожному із садівників доводилося восени знімати з кущів плоди томатів молочного кольору, бурі та навіть зелені, щоб вони достигли в домашніх умовах. Проте смак таких плодів вже не найкращий. Як організувати прискорене дозрівання томатів на кущі, розповідає «Флорист-Х».

Для пришвидшення дозрівання помідорів, варто внести фосфорно-калійне підживлення, яке також зробить плоди солодшими. Добрива ми будемо вносити під корінь, бо частина листя на кущах уже засохла, та й о цій порі томати набагато гірше сприймають підживлення по листю. Перед внесенням підживлення сухе листя потрібно видалити.

Для приготування поживного розчину нам знадобиться 10 л води, 15 г сульфату калію і 10 г «Пекациду», в якому фосфор – у легкозасвоюваній формі. Замість «Пекациду» можна використовувати монокалій фосфат, ортофосфорну кислоту, але тільки не суперфосфат: він погано розчиняється у воді і почне діяти місяці через два. Єдиний вихід – окремо розчинити його у гарячій воді та настоювати кілька днів.

10 л розчину вистачить на підживлення та одночасний полив трьох кущів томату. Добриво зробить плоди більш солодкими, прискорить дозрівання томатів та формування зав'язі, а також підвищить стійкість рослин до коливань температури. У період завершення вегетації варто проводити такі підживлення кожні 10-14 днів. Якщо з якоїсь причини ваш ґрунт переудобрений азотом, калійно-фосфорні добрива вирівняють ситуацію і нейтралізують надлишок нітратів.

Вносити такі добрива восени можна не лише під томати, а й під інші культури, які погано визрівають у вашій кліматичній зоні. Вони однозначно показані винограду, гарбузам і брюссельській капусті. А перець, крім калію і фосфору, потребує ще й кальцію.