За планами НБУ, скоро на продаж виставлять «ПриватБанк», а його приватизація зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС. Про це в інтерв'ю GlobalCapital заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

«Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Ми сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках. Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України – "ПриватБанк". Ми вважаємо, що приватизація "ПриватБанку", якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС», – розповів Шевченко.

За його словами, Нацбанк продовжує підтримувати стратегію «ПриватБанку» в судах з його екс-власниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Він додав, що зараз у справі «Приватбанку» проходить близько 100 судових процесів.

«Це виключно складне питання», – заявив голова НБУ.

Водночас, відповідаючи на питання, якою є ймовірність, що ці процеси завершаться до кінця цього року, Шевченко відповів: «По суті, це наша ціль. Сподіваємося, що судові справи будуть завершені, і ми зможемо зосередитися виключно на стягненні активів».

Також він сподівається, що за 5 років частка держави в банківській системі знизиться з 55% до 25%, що допоможе їй стати більш незалежною.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року «ПриватБанк» націоналізували рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери банку вивели понад 5,5 млрд доларів.

Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Пізніше націоналізований «ПриватБанк» подав декілька судових позовів, аби відсудити в колишніх власників незаконно виведені кошти. Судові процеси тривають й досі.