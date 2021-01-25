Державний «ПриватБанк» отримав право на повернення 247 автозаправних станцій групи «Приват», до якої входять, зокрема, АЗС під брендами «Авіас», «УкрНафта», і «Львів Петрол». Про це повідомляє Finbalance.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу «ПриватБанку» та скасував попередні ухвали судів, якими було задоволено клопотання 38 компаній, пов’язаних з «приватівцями», та в рамках забезпечення їх позову заборонено «ПриватБанку» вживати будь-які дії щодо повернення 247 АЗС, переданих банком у лізинг.

Згідно з судовими матеріалами, в 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками «ПриватБанку», уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від «ПриватБанку» 247 АЗС.

Надалі ці компанії передали вказані АЗС в оренду для 38 компаній-операторів (які є позивачами в згаданій справі), а повертати їх назад відмовились.

Мережа АЗС «Приват» – назва, якою журналісти називають мережу АЗК ТОВ ВТФ «Авіас» та інших підприємств, які об'єднує те, що вони всі контролюються дніпровською ФПГ «Приват».

В мережу АЗС «Приват» входять автозаправки, що оперують на території України під брендами «Авіас», «Авіас плюс», «УкрНафта», «Укртатнафта», ANP, «Мавекс», «Мавекс плюс», Sentosa Oil, ЮКОН, ЮКОН сервіс, GLORIUS, «Балу», Rubix, ЗНП, «Інтерфорвард», «Львів Петрол», КНПС, «Альфанафтопродукт», «Чернівцінафтопродукт».

Станом на серпень 2012 року, в компанії налічувалось 1639 АЗС.