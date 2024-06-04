Відтак достатньо лише підсилювати сильні сторони дитини, розвивати її таланти та показати світ під правильним кутом, кажуть в освітньому закладі.

«Попри війну, попри все діти залишились в Україні. І вони мають право на освіту якісну, вони мають право на щасливе дитинство. Наше завдання як дорослих – максимально забезпечувати їм середовище, щоб воно було безпечним і комфортним в період повітряних тривог. І наше завдання в них виховувати свідомих українців», – зауважує засновниця школи «Творці» та садочків «Фрузя».

Школа повного дня«Творці» стала, свого роду, логічним продовженням вдалого освітнього проєкту, яким є мережа садочків вражень «Фрузя». Завдяки своїм нововведенням у дошкіллі, «Фрузя» з маленького садка трансформувалась в успішну мережу дошкільних закладів. Батьки кажуть, що ті емоції, з якими діти приходять додому – не підробиш.

«Мені подобається те, що вони роблять, їхній імпульс, їхня енергія, як вони розвивають дітей, що вони з ними роблять. У першу чергу, дітей люблять і від цієї любові йде вже все», – каже мама дошкільнят.

Простір «Творців» – понад 1500 квадратних метрів. Він спроектований спеціально під школу. Це три поверхи й окремо укриття. Є власна закрита територія, буде спортзал, їдальня, клас технологій, комп’ютерний клас, артстудія, територія науки та просторі класи. Батьки та маленькі дошкільнята мали нагоду оцінити усі переваги на сімейному святі, яке влаштували в подвір’ї школи.

«Вона в мене дуже полюбляє малювання. Дуже творча дитина, але також важливо, що тут є п’ятиразове навчання англійської. Буду спілкуватись з дитиною, і якщо їй подобається, то будемо дивитися чи підійде нам», – пояснює львів’янка Анна.

Навчання у львівській школі повного дня «Творці» стартує вже 1 вересня в ЖК Національний, що по вулиці Стрийській. Набір відкрито в нульовий, перший та третій класи.