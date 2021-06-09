Неподалік будинку потерпілих правоохоронці виявили мопед, вогнепальну автоматичну зброю та глушник до неї, а також гранати

Обстріл будинку у селі Грубському на Житомирщині 8 червня, під час якого загинув чоловік, влаштував 58-річний житель Києва, що має дачу в сусідньому селі, повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронців, із залученням спеціалістів-вибухотехніків та залученням службового собаки встановлено, що до злочину причетний 58-річний житель міста Києва, який має дачний будинок у сусідньому селі Коростишівського району», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в будинку підозрюваного знайшли записи нібито про боргові зобовʼязання перед ним загиблого на суму понад 24 тис. доларів США.

Зазначається, що неподалік будинку потерпілих правоохоронці виявили мопед, вогнепальну автоматичну зброю та глушник до неї, а також гранати.

Вилучену зброю передали на експертизу. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв ZAXID.NET, у селі Грубське на Житомирщині під час обстрілу приватного будинку загинув чоловік, а його дружину з пораненням госпіталізували в реанімацію.