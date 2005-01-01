Про замінування школи на Сихові вдруге за два тижні повідомила 17-річна дівчина

Та сама неповнолітня "замінувала" школу №1 двічі протягом двох тижнів

Поліцейські встановили особу, яка 15 січня повідомила про замінування львівської школи №1 на вул. Трильовського. Нею виявилася там сама 17-річна дівчина, яка вже раніше надавала таке ж неправдиве свідчення про замінування цієї ж школи.

«Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування цієї школи вже вдруге надала 17-річна львів’янка», - йдеться у повідомленні Нацполіції Львівщини.

Зараз поліція вирішує, чи відкривати кримінальне провадження.

Нагадаємо, анонімне повідомлення про замінування школи на вулиці Трильовського у Львові на оперативну лінію 102 надійшло сьогодні, 15 січня, о 10:07. Вибухотехніки, кінологи обстежили приміщення школи та прилеглу територію, та небезпечних предметів не виявили. З будівлі було евакуйовано близько 700 учнів та працівників навчального закладу.

Ця сама дівчина вже займалася таким телефонним хуліганством. Вона повідомила про замінування школи №1 також 3 січня. Зазначимо, що тоді школярі були на канікулах. Сьогодні ж, 15 січня, більшість львівських школярів вийшли на навчання після тритижневих зимових канікул.

У поліції відмовилися коментувати цю ситуацію, однак ZAXID.NET стало відомо, що дівчина навчається у цій школі. Мотиви її поведінки з'ясовують.