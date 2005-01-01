У Львові поліція перевіряла повідомлення про замінування школи

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У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування школи. У понеділок, 15 січня, на оперативну лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування школи по вулиці Трильовського.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, на місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Правоохоронці обстежують приміщення школи та прилеглу територію.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, повідомлення про замінування школи виявилось неправдивим. Правоохоронці обстежили приміщення школи на вулиці Трильовського та прилеглу територію – небезпечних предметів не виявили.

Із будівлі було евакуйовано близько семисот учнів та працівників навчального закладу.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.