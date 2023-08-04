Українська архітектурна студія balbek bureau представила проект тимчасового житла для внутрішньо переміщених українців, що є частиною національної системи RE:Ukraine Housing.

Як пише «Хмарочос», проект у Луцьку – це перша приватна ініціатива, спрямована на швидке, ефективне та відповідальне надання тимчасового житла. Містечко розташоване у селі Жидичин на околицях Луцька (15 хвилин до центру міста на авто) на березі річки з чудовим пейзажем та доступом до води. Житло передбачене для 456 людей.

З проханням розробити концепт поселення до balbek bureau звернулася громадська організація «Алгоритм Дій». Фінансування проекту здійснюється за рахунок її внесків.

Містечко передбачає місце для паркування автомобілів, велосипедні доріжки, зони відпочинку біля води, площі для загальних зібрань, дитячих та спортивних майданчиків, коворкінгу, дитячого садочку, аптеки, пункту першої медичної допомоги, закладів харчування та послуг (перукарні, хімчистки, тощо). У комплексі буде працювати центр адміністративних послуг та охорона.

Для будівництва потрібно зібрати 173 мільйони гривень, з яких зібрано майже 11. Відкриття першої секції поселення заплановане на літо цього року. У пілотній версії проєкту інфраструктура буде забезпечена частково та наповнюватиметься з розвитком поселення.