Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 1 серпня представило типові проекти дитсадків, шкіл та адмінбудівель для безкоштовного використання. Згідно з повідомленням міністерства, органи місцевого самоврядування зможуть безкоштовно скористатись ними для впровадження власних проектів відновлення, що має заощадити гроші та час на розробку ПКД.

«Типові проекти враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Кожна така будівля має підземне приміщення подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Крім того, їх можна легко адаптувати під потреби окремої громади, а отже, і максимально пришвидшити будівництво», – зазначив Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Проекти повторного використання розробила українська компанія «Творча Архітектурна майстерня А. Пашенько» (Architects Pashenko) у співпраці з Cowater International.

Серед них:

будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 м²;

будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць;

будівлі закладів шкільної освіти на 1008, 672 та 336 місць.

Розробка проектів розпочалася у 2022 році у межах Програми з відновлення України (URP) – рамкової позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Відтоді провели низку робочих зустрічей і консультацій представники міністерств, регіональної та місцевої влади, проектних та експертних організацій. За місяць проекти мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.