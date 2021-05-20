Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує включити до порядку денного сесії парламенту президентський законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 19 травня, повідомив «Укрінформ».

Голова комітету Андрій Костін оголосив, що за включення законопроекту «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» (№5369) в порядок денний сесії ВР проголосували 10 членів комітету, троє висловилися проти, один утримався.

Крім того, комітет рекомендував включити до порядку денного сесії пов’язаний із зазначеним документом законопроект «Про внесення зміни до розділу ХІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (№5370). За це рішення проголосували також 10 членів комітету, один висловився проти, двоє утримались.

Президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду». Документ пропонує установити, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення підсудних йому адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адмінсудом. При цьому профільний комітет затягував з розглядом цього законопроекту.

Зеленський заявляв, що довіру до ОАСК втрачено.