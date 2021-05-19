Комітет Верховної Ради України з питань правової політики блокує невідкладний законопроект президента України Володимира Зеленського про ліквідацію скандально відомого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), повідомив керівник антикорупційної громадської організації «Центр протидії корупції» (ЦПК) Віталій Шабунін.

Як написав Шабунін у Facebook у середу, 19 травня, невідкладний президентський законопроект про ліквідацію ОАСК надійшов до комітету ще місяць тому.

«На засіданні комітету 13 травня до розгляду невідкладного законопроекту Зеленського навіть не дійшли. Голова комітету [народний депутат від «Слуги народу» Андрій] Костін змодерував засідання так, щоб точно не встигнути розглянути це питання», – зауважив керівник ЦПК.

За його словами, розгляд законопроекту перенесли на засідання комітету, яке відбудеться 19 травня. При цьому попри те, що законопроект має статус невідкладнного, у порядку денному засідання він йде шостим.

«Більше того, Костін з якогось дива хоче не голосувати законопроект в комітеті, а лише його “попередньо розглянути”. А значить комітет муситиме зібратися ще раз, вже для направлення на голосування в зал. І це при тому, що Зеленський визначив цей законопроект невідкладним до розгляду!» – наголосив Шабунін.

Ліквідація ОАСК: що відомо

13 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував законопроект про скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва. 15 лютого відповідний законопроект зареєстрували у парламенті.

Метою законопроекту була передача всіх судових спорів, де фігурують органи державної влади до Верховний суду як суду першої інстанції. Водночас Велика Палата Верховного суду мала стати судом апеляційної інстанції.

Однак 13 квітня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про ліквідацію ОАСК. Про це повідомив Офіс президента в вівторок, 13 квітня.

«Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону», – заявив тоді президент.

Законопроект передбачає утворення замість ОАСК Київського міського окружного адміністративного суду. В новий суд зможуть перейти ті судді ОАСК, до доброчесності яких не виникатиме питань.

Зазначимо, що ОАСК відомий низкою скандальних рішень, зокрема – про скасування перейменування вулиць у рамках декомунізації і скасування нового українського правопису. Також цей суд зобов’язав переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності. Крім того, раніше ОАСК визнав незаконною націоналізацію «ПриватБанку». Судові процеси у справах, пов’язаних з банком, тривають.

Перед президентськими виборами 2019 року ОАСК скасував заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, який раніше відвідував окупований Крим, і скасував заборону на показ в Україні серіалу «Свати», який знімала студія Зеленського «Квартал-95». Цей серіал був заборонений до показу через українські санкції проти Добронравова.

Очолює ОАСК суддя Павло Вовк. Його та ще кількох суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації.