Президент вніс до парламенту законопроект про ліквідацію ОАСК
Законопроект внесений як невідкладний
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомив Офіс президента в вівторок, 13 квітня.
«Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону», – заявив Зеленський.
На сайті глави держави також зазначено, що довіра до Окружного адміністративного суду Києва втрачена.
Зазначимо, що ОАСК відомий низкою скандальних рішень, зокрема – про скасування перейменування вулиць у рамках декомунізації і скасування нового українського правопису. Також цей суд зобов’язав переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності. Крім того, раніше ОАСК визнав незаконною націоналізацію «ПриватБанку». Судові процеси у справах, пов’язаних з банком, тривають.
Перед президентськими виборами 2019 року ОАСК скасував заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, який раніше відвідував окупований Крим, і скасував заборону на показ в Україні серіалу «Свати», який знімала студія Зеленського «Квартал-95». Цей серіал був заборонений до показу через українські санкції проти Добронравова.
Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах – розмови про тиск на суддів і на інші держоргани. Голову ОАСК Павла Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.
1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного. 15 березня Вищий антикорупційний суд зупинив судове провадження щодо Вовка – на той час, поки його не знайдуть.
Додамо, що Вовка оголошували в розшук двічі. Його досі не можуть доставити в суд для обрання запобіжного заходу попри те, що на це є відповідна судова ухвала.