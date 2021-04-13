Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомив Офіс президента в вівторок, 13 квітня.

«Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону», – заявив Зеленський.

На сайті глави держави також зазначено, що довіра до Окружного адміністративного суду Києва втрачена.

Зазначимо, що ОАСК відомий низкою скандальних рішень, зокрема – про скасування перейменування вулиць у рамках декомунізації і скасування нового українського правопису. Також цей суд зобов’язав переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності. Крім того, раніше ОАСК визнав незаконною націоналізацію «ПриватБанку». Судові процеси у справах, пов’язаних з банком, тривають.

Перед президентськими виборами 2019 року ОАСК скасував заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, який раніше відвідував окупований Крим, і скасував заборону на показ в Україні серіалу «Свати», який знімала студія Зеленського «Квартал-95». Цей серіал був заборонений до показу через українські санкції проти Добронравова.

Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах – розмови про тиск на суддів і на інші держоргани. Голову ОАСК Павла Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.

1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного. 15 березня Вищий антикорупційний суд зупинив судове провадження щодо Вовка – на той час, поки його не знайдуть.

Додамо, що Вовка оголошували в розшук двічі. Його досі не можуть доставити в суд для обрання запобіжного заходу попри те, що на це є відповідна судова ухвала.