В разі ліквідації Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) судді, які в ньому працювали, зможуть написати заяву на переведення до суду, який створять замість нього. Якщо вони не погодяться – їх звільнять. Про це повідомив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, якого цитує «Українська правда» у вівторок, 13 квітня.

Перейти до нового суду зможуть лише ті судді ОАСК, до доброчесності яких не будуть виникати питання, та які матимуть відповідні рекомендації. Якщо суддів не вистачатиме – оголосять конкурс.

Зі слів Веніславського, замість ОАСК швидше за все створять новий окружний адміністративний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ та Київську область.

Наразі на сайті Верховної Ради немає тексту президентського законопроекту.

Нагадаємо, що 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

ОАСК відомий низкою скандальних рішень, зокрема – про скасування перейменування вулиць у рамках декомунізації і скасування нового українського правопису. Також цей суд зобов’язав переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності. Крім того, раніше ОАСК визнав незаконною націоналізацію «ПриватБанку». Судові процеси у справах, пов’язаних з банком, тривають.

Перед президентськими виборами 2019 року ОАСК скасував заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, який раніше відвідував окупований Крим, і скасував заборону на показ в Україні серіалу «Свати», який знімала студія Зеленського «Квартал-95». Цей серіал був заборонений до показу через українські санкції проти Добронравова.