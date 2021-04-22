Богдан Санін також відомий як суддя, який заборонив збиратися на Майдані в 2013-2014 роках

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді-спікеру Окружного адмінсуду Києва Богдану Саніну у вигляді застави в 277000 грн. Про це повідомляє ВАКС в четвер, 22 квітня.

Зазначено, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП.

На Богдана Саніна також поклали низку обов’язків – за першою вимогою прибувати до слідчих і прокурорів, не спілкуватися із іншими фігурантами справи, повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи. Їх термін дії – до 22 червня 2021 року.

Як пише Центр протидії корупції, йдеться про справу про створення злочинної організації і захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком й іншими суддями, де Санін є один із фігурантів.

Зазначимо, що суддя ОАСК Богдан Санін також відомий тим, що ухвалив рішення про подальшу заборону мирних акцій з 1 грудня 2013 до 7 січня 2014 року після розгону студентів на Майдані.

Справа ОАСК: що відомо

Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах – розмови про тиск на суддів і на інші держоргани. Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.

Вовк визнає, що на записах його голос, але стверджує, що слова вирвали з контексту і що все це – помста НАБУ.

1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного.

15 березня Вищий антикорупційний суд зупинив судове провадження щодо Вовка – на той час, поки його не знайдуть.

Додамо, що Вовка оголошували в розшук двічі. Його досі не можуть доставити в суд для обрання запобіжного заходу попри те, що на це є відповідна судова ухвала.