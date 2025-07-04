Перш ніж вирушати на прогулянку з котом, переконайтеся, що у вас є правильне спорядження

Власники котів дуже рідко виводять своїх улюбленців на повідцю або шлейці на прогулянки. Проте прогулянки на свіжому повітрі допомагають тварині зняти стрес та відчути нові емоції. PetMD розповідає, як привчити кота до повідця та прогулянок.

Що потрібно для прогулянок з котами?

1. Безпечний, добре прилеглий ремінь безпеки.

Переконайтеся, що ваш кіт не може вислизнути зі шлейки. Не використовуйте лише нашийник. Нашийник може бути корисним для бейджа з іменем та номера телефону, але не для прикріплення повідця. Кішку слід завжди вигулювати на шлейці, щоб вона не вислизнула або не задушилася у разі ривка.

2. Повідець.

Деякі шлейки йдуть разом з повідцем. Але вам, можливо, доведеться купити його окремо.

3. Ласощі.

Завжди беріть із собою ласощі, які любить ваша кішка, щоб допомогти направляти її під час прогулянок.

Як привчити кота до повідця та шлейки?

1. Поговоріть зі своїм ветеринаром.

Переконайтеся, що ваш кіт пройшов медичний огляд і що він психічно та фізично готовий до майбутніх пригод. Поділіться своїм планом щодо прогулянок на свіжому повітрі з ветеринаром, який перевірить, чи є у кота всі потрібні щеплення та вакцинації.

У кота також повинен бути мікрочип, адже таким чином ви можете убезпечити тварину, якщо вона втече.

2. Привчайте поступово.

Якщо ваш кіт сором’язливий та боязливий, краще поступово виводити його на вулицю, щоб він міг звикати до нової території. Нові звуки, запахи, предмети, люди та інші тварини – все це може налякати вашого улюбленця.

3. Встановіть шлейку.

Почніть спочатку лише зі шлейки, без повідця. Робіть це в приміщенні, де коту комфортно, перш ніж виводити на вулицю. Нехай ваш кіт побачить і понюхає шлейку. Ви можете змастити її заспокійливим спреєм або навіть використати котячу м’яту, щоб зацікавити кота цим новим вбранням.

Обережно прикладіть шлейку до тіла вашого кота та винагородіть його за спокій ласощами. Якщо ваш кіт залишається спокійним, одягніть шлейку на його тіло та прикріпіть ремінці та пряжки. Постійно винагороджуйте кота ласощами, поки ви це робите. Також знімайте шлейку, поки улюбленець спокійний та йому комфортно.

Робіть це протягом кількох тижнів, перш ніж прикріплювати повідець. Можливо, вам доведеться кілька разів поправити шлейку, щоб вона правильно сиділа. Ваш кіт не повинен вислизнути зі шлейки, але вона не повинна бути занадто тугою.

4. Додайте повідець.

Коли ви вперше прикріплюєте повідець до шлейки вашого кота, спочатку дозвольте йому тягнути його по підлозі. Коли ви обережно берете повідець, не тримайте його туго і не тягніть за нього. Натомість обережно йдіть за своїм котом з вільним повідцем. Потрібно навчити кота ходити на повідцю, слідуючи за ним, а не намагаючись спрямувати його туди, куди ви хочете.

Продовжуйте вигулювати кота в приміщенні на вільному повідцю, доки він не розслабиться та не почне вільно рухатися, поки ви тримаєте повідець.

5. Направляйте свою кішку.

Почніть обережно спрямовувати свого кота за допомогою ласощів або іграшок. Тримайте повідець вільним та ведіть кота, не забуваючи його хвалити та винагороджувати ласощами.

Коли ви керуєте своїм котом, використовуйте спокійний, м’який голос, щоб заохотити його слідувати за вами. Важливо правильно навчити його, оскільки вам, ймовірно, знадобиться керувати ним, коли ви вирушите у пригоду.

Якщо ви трохи натягнете повідець, і ваш кіт зупиниться або змінить напрямок руху, негайно послабте повідець і винагородіть кота. Повторіть це кілька разів у різних кімнатах.

6. Виходьте на вулицю.

Щойно ви переконаєтеся, що ваш кіт звикнув до повідця та шлейки, виберіть безпечне та закрите місце на вулиці для першої прогулянки. Виведіть кота на вулицю в переносці з вже одягнутою шлейкою. Відкрийте переноску та прослідкуйте, чи хоче кіт досліджувати нове середовище.

Зазвичай коти спочатку нервують, і їм може знадобитися кілька разів, щоб звикнути, перш ніж вони захочуть самостійно вийти з переноски. Але деякі котики можуть одразу зацікавитись природою навколо. Як тільки ваш кіт захоче досліджувати все навколо, почніть повільно та обережно слідувати позаду, дозволяючи оглядати все, що поруч.

7. Повторіть.

Якщо перша прогулянка пройшла успішно, повторюйте це регулярно. Вам не потрібно буде продовжувати привчати кота до шлейки в приміщенні. Кіт, ймовірно, почне очікувати прогулянок і схвильовано нявкати, намагаючись привернути вашу увагу та нагадати вам, що час для котячої прогулянки. Якщо ви створите хороший розпорядок дня, це буде цікаво як вам, так і вашому коту.