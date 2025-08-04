Подільський міст у Києві

Прокурори просять суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту на понад 2 млрд грн та стягнути ці гроші з підрядника. Про це в понеділок, 4 серпня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво ділянки Подільського мосту через річку Дніпро, а саме ділянки від дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Слідчі встановили, що у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватне товариство уклали договір підряду на будівництво Подільського мостового переходу. Протягом восьми останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався, а ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд грн до 3,5 млрд грн, тобто майже у двічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору.

Станом на липень 2025 року з міського бюджету Києва сплачено понад 2 млрд грн, зазначають в прокуратурі.

«Водночас рішенням Антимонопольного комітету України визнано, що двоє учасників тендеру на проведення будівельних робіт (зокрема переможець тендеру) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, спотворивши результати тендеру. АМКУ у своєму рішенні дійшов висновку, що ці учасники тендеру мають спільні інтереси та взаємозв’язки. Товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити цей висновок в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог», – ідеться в повідомленні.

Відтак Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду позов про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави й суспільства, та стягнення сплачених грошей з переможця тендеру. Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі.

У Київській міській прокуратурі нагадують, що у суді вже перебуває аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва про визнання недійсним договору підряду на будівництво Подільського мосту вартістю 8,4 млрд грн.

Як писав ZAXID.NET, у квітні СБУ та БЕБ викрили розкрадання 153 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві. Затримані – чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств КМВА – штучно завищили ціни на будівельні матеріали майже ушестеро.