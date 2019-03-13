Прокуратура оголосила в розшук псевдоброкерів, які ошукали своїх клієнтів на 70 млн грн

У середу, 13 березня, правоохоронці оголосили у розшук групу фінансових брокерів, які ошукали вкладників на 70 млн грн.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, злочинна група діяла на території декількох міст України, з головним офісом у Києві. Брокери обіцяли потенційним клієнтам «надприбутки на міжнародному фінансовому ринку» в обмін на вклад у фінансову піраміду Forex Trend.

Для реалізації схеми зловмисники створили сайт, після реєстрації на якому, інвесторам надавався особистий електронний кабінет, через який пропонувалось здійснити грошовий внесок. Шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску, мотивуючи тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більша вірогідність успішного проведення торгів.

У подальшому зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому вкладені кошти, під різними причинами, вивести не дозволялося.

Надалі, за інформацією правоохоронців, зловмисники підшукували осіб для створення суб’єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили грошові кошти «інвесторів», спричинивши останнім збитків на суму понад 70 млн грн.

Трьох організаторів оборудки встановили. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У зв’язку з тим, що вказані особи переховуються від правоохоронних органів, їх оголошено у розшук та отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт.