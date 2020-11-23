Матеріали розслідування про порушення членів ДВК під час виборів передали на розгляд суду

На Львівщині судитимуть п’ятьох членкинь дільничої виборчої комісії села Йосиповичі Стрийського району. Під час місцевих виборів 25 жовтня вони достроково підписали протокол голосування. Поліція відкрила провадження, тепер матеріали розслідування передали до суду.

Нагадаємо, під час проведення виборів 25 жовтня громадянська мережа «Опора» повідомляла, що члени ДВК №461464 у с. Йосиповичі підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до завершення голосування та проведення такого підрахунку. Спостерігачі «Опори» зафіксували чотири таких випадки дострокового заповнення протоколів у Стрийському районі — на дільниці №460701 у Миколаєві, а також у селах Більче та Криниця.

Слідчі Стрийського відділу поліції за цим фактом розпочали розслідування. Тепер Стрийська місцева прокуратура обвинувальний акт надіслала на розгляд суду.

«Встановлено, що п’ятеро членів ДВК (голова, заступник, секретар та двоє членів) віком від 27 до 48 років всупереч чинному законодавству за кілька годин до завершення голосування підписали протокол ДВК про підрахунок голосів виборців при обранні депутатів до Львівської обласної ради, тобто до підсумкового засідання дільничної виборчої комісії та остаточного заповнення протоколу», — повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

За ч.1 ст.28 ч.1 ст.158-3 ККУ передбачено позбавлення волі від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 5 років.