На дільниці №461318 у Добромилі провели повторний перерахунок голосів

У містечку Добромиль Старосамбірського району підтвердилися фальсифікації протоколів з результатами голосування на виборах депутатів Львівської облради. Зокрема, на одній з дільниць вкрали понад 30 голосів на користь партії «Слуга народу».

Координатор мережі «Опора» Тарас Радь повідомив, що фальсифікації відбулися на етапі уточнення протоколів ДВК. Зокрема, на дільниці №461318 у Добромилі провели повторний перерахунок голосів та виявили, що близько 30 голосів різних партій були дописані «Слузі народу». У такий спосіб ця партія могла би отримати у Львівській облраді на один мандат більше.

«Перерахунок виявив розбіжність даних, які зазначені в уточненому протоколі ДВК у голосах кількох політичних партій, тоді як дані у пакетах з бюлетенями цих партій відповідають даним поточного протоколу з мокрою печаткою. Очевидно, протокол ДВК був кимось «уточнений» самовільно, в результаті чого близько 30 голосів різних партій були дописані одній політичній партії», – повідомив Тарас Радь у вівторок, 3 листопада.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження через підроблення виборчої документації, а обласна ТВК завернула протоколи з Добромиля на доопрацювання.

Аналогічна ситуація, зі слів Тараса Радя, може бути на трьох інших виборчих дільницях у Добромилі, де теж є розбіжності в уточнених протоколах.

У львівському осередку партії «За майбутнє» вважають, що фальсифікації на дільниці №461318 у Добромилі були здійснені на користь провладної партії «Слуга народу».

«Партія «За майбутнє» домоглась перерахунку голосів на виборчій дільниці, де виявили суттєву різницю у підсумкових протоколах, а саме: було вкрадено голоси чотирьох політичних партій – «За майбутнє», «Духовна Україна», «Сила і честь» та «Наш край» – на користь партії «Слуга народу», – йдеться у заяві партії «За майбутнє».

У прес-службі партії ZAXID.NET розповіли, що під час перерахунку голосів виявили, що в «За майбутнє» вкрали 11 голосів, в партії «Духовна Україна» – 9 голосів, в партії «Сила і честь» – 7 голосів, «Наш край» – 4 голоси, тобто всі голоси, отримані цими партіями на цій дільниці.

Як повідомлялося, перерахунок голосів підтвердив фальсифікацію на виборах у Зимноводівській ОТГ, де в «Самопомочі» відняли сім голосів на користь партій «Сила і честь» та «Європейська солідарність».