Спірні приміщення орендує автосервіс «Галавтоцентр»

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу прокуратури та залишив у силі мирову угоду між Львівською облрадою та ТОВ «Галавтоцентр» щодо майнового комплексу на вул. Професора Буйка, 6, де розташований однойменний автосервіс.

За матеріалами справи, у вересні 2024 року прокуратура звернулася до суду про розірвання договору оренди нерухомого майна, укладеного у 2000 році з ТОВ «Галавтоцентр», та вимагала повернути майновий комплекс на вул. Професора Буйка, 6 громаді в особі Львівської облради. Йдеться про адмінбудинок площею 174 м2, майстерню площею 523 м2, два гаражі площею понад 4000 м2. Раніше майно перебувало на балансі комунального підприємства Львівської облради «Підприємство автотранспортного обслуговування».

Позов обґрунтували тим, що орендар ТОВ «Галавтоцентр» порушив умови договору – передав частину орендованого майна у користування третій особі без згоди орендодавця, здійснив без погодження перепланування та використовував майно не за цільовим призначенням.

У березні 2025 року Львівська облрада та ТОВ «Галавтоцентр» подали до суду заяву про мирову угоду, яку затвердили Господарський суд Львівської області, а також Західний апеляційний господарський суд.

Прокуратура не погодилася з рішеннями судів першої інстанції та апеляції. На думку прокурора, затвердженою мировою угодою фактично легалізовано самочинне будівництво та перепланування приміщень, здійснене з порушенням будівельних норм та без належних дозвільних документів, всупереч вимогам законодавства та договору оренди надано дозвіл на розміщення автозаправної станції та на роздрібну торгівлю пальним. Також це дозволяє орендарю уникнути відповідальності за вчинення самочинних дій.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду 4 листопада відхилив касаційну скаргу прокуратури та залишив у силі попередні рішення судів. Постанова набрала законної сили й оскарженню не підлягає.

За даними YouControl, ТОВ «Галавтоцентр» зареєстроване у Львові 27 років тому та розташовується на вул. Професора Буйка, 6. Основний вид діяльності – технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Власниками фірми є львів’яни Андрій та Марко Чуквінські.