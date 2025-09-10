Примусове виселення проводить виконавча служба

У середу, 10 вересня, у Львові розпочали процедуру виселення державного підприємства «Укрзахідпроектреставрація» із комунальних приміщень на пл. Соборній 3а. Науково-реставраційний інститут понад 10 років не сплачував оренду і заборгував місту 11 млн грн. Виконавча служба проводить примусове виселення, бо боржник добровільно не виконав рішення Господарського суду Львівської області від 2021 року.

Площа приміщень інституту – більше 1112 м2 у самісінькому центрі Львова, у комплексі споруд Бернардинського монастиря. За цю площу установа мала сплачувати місту лише 32 тис. грн в місяць, натомість інститут заборгував 11 млн грн. У приміщенні давно немає опалення, а сам заклад перебуває у стані банкрутства.

Виконавчій службі довелося взламувати двері, натомість встановлять нові замки. Виконавчий директор науково-реставраційного інституту «Укрзахідпроектреставрація» був присутній під час цієї процедури, але відкривати двері ключами відмовився, мовляв в нього немає ключів. За даними YouControl, уповноваженою юридичною особою підприємства є Олег Плесканка.

«Описуємо, облікуємо все, далі виконавча служба дасть рекомендації щодо зберігання і використання цих приміщень. Затягнули з виселенням, бо довший час велася комунікація про пошук рішення, однак цього рішення не знайшли. Ми повинні поважати рішення суду. Місто готовле й надалі працювати з інститутом для творення продукту в інтересасх громади Львова», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Спершу виконавчча служба описуватиме все, облікуватиме (Фото ZAXID.NET)

Формально інститут підпорядковується Міністерству розвитку територій і громад. Ще у 2019 році місто пропонувало прийняти інститут у комунальну власність – з усіма його боргами та зобов’язаннями, щоб врятувати колектив та зберегти установу. Та ані міністерство, ані керівництво інституту не погодилися на це. Водночас борги лише зростали, а діяльність установи фактично зупинилася.

Звільнене приміщення у центрі Львова планують передати військовим. Є кілька офіційних запитів від підрозділів, які готові одразу братися до ремонту і використовувати простір для роботи.



Щодо архівів та наукової документації інституту, місто вже ініціювало їхнє збереження у міському архіві, щоб напрацювання фахівців залишилися доступними для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, ще у 2020 році Управління комунальної власності (УКВ) департаменту економічного розвитку Львівської міськради подало два позови до cуду проти державного науково-реставраційного інституту «Укрзахідпроектреставрація» з вимогою розпочати процес банкрутства інституту та виселити його з орендованих комунальних приміщень на вул. Соборній, 3а. Науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» заснували у 50-х роках минулого століття.