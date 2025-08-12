Чотири медпрацівники і далі приймають пацієнтів в поліклініці

На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонити від роботи чотирьох лікарів-офтальмологів Чортківської центральної міської лікарні. Це медики, які у лютому 2023 року ввели 20 пацієнтам заборонений препарат в очі. Внаслідок цього 18 людей повністю або частково осліпли.

Троє лікарів за вказівкою завідувача офтальмологічного відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Про це повідомили в пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури. За ці процедури кожен з медпрацівників неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис. грн.

Після проведених процедур 15 пацієнтів втратили зір на одне око, а троє – на обидва. Через ускладнення хвороби після введення препарату сімом пацієнтам провели операцію з видалення ока. Також завдано шкоди державі на майже 900 тис. грн, які витратили на лікування людей.

Наразі усі троє підозрюваних офтальмологів продовжують працювати в медзакладі. Офтальмологічне відділення зачинене на час розслідування, однак медики приймають пацієнтів в поліклініці. У прокуратурі зазначили в коментарі ZAXID.NET, що один з лікарів навіть є членом військово-лікарської комісії Чортківського ТЦК та СП. Інформацію про те, що лікарі досі працюють у місцевому медзакладі, підтвердили і в лікарні.

«Працівників від роботи відсторонили лише на час проведення службової перевірки, потім вони повернулися до роботи. Ба більше, я вам скажу, що деякі постраждалі пацієнти і далі продовжують в них лікування. Адже зараз в нас час важко знайти спеціалістів, а офтальмологів тим паче», – зазначав раніше директор Чортківської центральної міської лікарні Ростислав Шульський.

«Оскільки медики і надалі продовжують працювати у лікарні, у зв’язку із ризиками впливу на персонал і пацієнтів, прокурори надіслали клопотання про відсторонення їх від займаних посад», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Додамо, що лікарів звинувачують за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає професійні послуги) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Медикам загрожує до п’яти років позбавлення волі.