7 проросійських партій оскаржують свою заборону у Верховному Суді

Майже половина проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді України. Наразі відомо вже про 7 із 16 подібних оскаржень, повідомляє Рух «Чесно».

Як повідомляється, станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії «Соціалісти», «Союз лівих сил», ОПЗЖ, «Партія Шарія» та «Соціалістична партія України».

Крім того, останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова (ВААС) подали «Прогресивна соціалістична партія України» Наталії Вітренко та партія Олександра Клименка «Щаслива Україна» (раніше «Успішна країна»).

За інформацією «Чесно», ВСУ уже почав розглядати апеляційні скарги «Союзу лівих сил» та партії «Соціалісти», у цих справах уже відбулися перші засідання.

Аналітики Руху звертають увагу, що розгляд апеляційних скарг у Верховному Суді сильно контрастує з їх розглядом у суді першої інстанції. У першу чергу йдеться про відкритість процесу. Верховний Суд допускає на засідання не лише журналістів, а й вільних слухачів, тоді як Восьмий апеляційний суд Львова, прикриваючись карантином, не допустив журналістів на три чверті засідань по забороні партій.

Як відомо, впродовж червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова задовольнив всі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських політичних партій. Рішення по забороні партій «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», партії «Русь єдина» («Партія політики Путіна») та Комуністичної партії України вже набрали законної сили й через вихід строків подання апеляційної скарги найімовірніше не оскаржуватимуться.

Водночас наразі остаточно не з'ясована доля ще 5 партій. З одного боку в реєстрі немає відповідної дати набуття рішенням чинності, а з іншого – відсутня інформація про подання ними апеляційних скарг. Ідеться про партії «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Робітничу партію України» та партію «Справедливості та розвитку».