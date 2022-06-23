ПСПУ та її лідерка Наталія Вітренко підтримують путінський режим та війну Росії проти України

У четвер, 23 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд, роглянувши позов Мін’юсту, заборонив діяльність Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ). Раніше цей суд заборонив діяльність в Україні ще 11 проросійських партій.

«Суд заборонив Прогресивну соціалістичну партію Наталії Вітренко», – повідомив у Facebook керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь.

Як і щодо попередніх партій, суд вирішив передати майно, кошти та інші активи ПСПУ, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших утворень у власність держави. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Прогресивна соціалістична партія України була творена у 1996 році, відтоді її очолює Наталія Вітренко. Партія протестує проти вступу України в НАТО, ЄС, СОТ, проти реабілітації воїнів ОУН-УПА. Декларує прихильність до східнослов'янської культури й канонічного православ'я, Україну бачить в міждержавному союзі з Росією й Білоруссю. Підтримує путінський режим та війну Росії проти України.

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив 11 проросійських партій, серед який ОПЖЗ, «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.