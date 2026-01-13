Поява білої цвілі зазвичай пов’язана з підвищеною вологістю повітря

Білий наліт на поверхні ґрунту або стінках квіткового горщика є поширеною проблемою серед власників кімнатних рослин. Він не лише погіршує зовнішній вигляд вазона, а й може сигналізувати про помилки у догляді або несприятливі умови для розвитку кореневої системи. У більшості випадків поява нальоту пов’язана з водою, режимом поливу або складом субстрату. Що з ним слід зробити, пише «Главред».

Чому з’являється білий наліт на ґрунті кімнатних рослин

Найчастіше білий наліт має мінеральне походження і складається з солей кальцію та магнію. Вони накопичуються на поверхні ґрунту внаслідок випаровування води.

Однією з основних причин є полив жорсткою водою з-під крана. Під час регулярного поливу солі не вимиваються, а залишаються у верхньому шарі землі. Ситуацію погіршує як надмірний, так і недостатній полив. У першому випадку волога активно випаровується, у другому – вода не проникає вглиб ґрунту.

Ще одним чинником є сухе повітря в приміщенні. За низької вологості земля швидко пересихає, а мінеральні сполуки осідають на поверхні.

Також білий наліт часто з’являється через надлишок добрив. Якщо рослина отримує більше поживних речовин, ніж здатна засвоїти, їх залишки накопичуються у вигляді сольових відкладень. Подібна проблема виникає і тоді, коли квітку посаджено в занадто великий горщик, де коренева система не встигає поглинати вологу.

Окрему роль відіграє відсутність дренажу та використання важкого, щільного ґрунту, який погано пропускає воду.

Види білого нальоту в квіткових горщиках

Білий наліт може мати різну структуру, і це важливо для правильного визначення причини. Якщо поверхня тверда, крихка або схожа на вапняну кірку, йдеться про сольові відкладення. Вони зазвичай не мають запаху і легко кришаться. Якщо ж наліт пухнастий, вологий і швидко поширюється, це ознака появи плісняви. Такий наліт свідчить про розвиток грибкових мікроорганізмів і є небезпечним для рослини.

Як позбутися білого нальоту в квіткових горщиках

Перший крок – механічне очищення. Уражений верхній шар ґрунту необхідно акуратно зняти та замінити свіжим субстратом. Стінки горщика слід ретельно протерти вологою губкою, змиваючи сольові відкладення.

Для оновлення ґрунту варто використовувати якісну суміш із хорошою водо- та повітропроникністю. Додавання невеликої кількості річкового піску або деревної золи допомагає знизити ризик повторної появи нальоту.

Рекомендується переглянути режим поливу та, за можливості, використовувати відстояну, фільтровану або дощову воду. Також важливо скоротити кількість добрив і дотримуватися рекомендованих доз.

Як позбутися цвілі

Для боротьби з пліснявою необхідно обробити рослину та ґрунт фунгіцидними препаратами. Обробку проводять кілька разів з інтервалом 10–14 днів. Додатково поверхню землі можна присипати подрібненим активованим вугіллям, яке пригнічує розвиток грибків.

У складних випадках рекомендується повна пересадка рослини в новий горщик. Під час пересадки слід уважно оглянути коріння, видалити уражені ділянки та продезінфікувати їх слабким розчином марганцівки.