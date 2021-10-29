Справу проти Іллі Киви відкрили ще 23 жовтня, однак відомо про це стало лише зараз

Проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви відкрили кримінальне провадження за підозрою в державній зраді. Відповідне провадження відкрив Офіс генерального прокурора України за офіційним зверненням до правоохоронних органів від партії УДАР. Про це йдеться у повідомленні прес-служби УДАРу у п’ятницю, 29 жовтня.

У повідомленні зазначається, що провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України – «Державна зрада», відкрили у зв’язку з тим, що Кива опублікував вітальне відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна.

На сайті політсили оприлюднено відповідь Офісу генерального прокурора голові виконкому УДАРу Артуру Палатному.

«Повідомляємо, що за результатами розгляду вашої заяви про протиправні дії народного депутата України Киви І.В. Генеральним прокурором 23.10.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань», – йдеться у листі.

Нагадаємо, що 7 жовтня скандальний проросійський нардеп Ілля Кива опублікував відео з привітанням президента РФ Володимира Путіна з 69-річчям. Відповідний ролик з’явився у Telegram депутата.

«Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я», – заявив тоді Кива на тлі українських прапорів.

Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін «повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі».

Зауважимо, що це не перше відео через яке щодо Киви відкрили провадження. Зокрема, 26 жовтня стало відомо, що проти нардепа порушили справу у зв’язку з відео, яке він опублікував 16 жовтня до річниці вбивства лідера ОУН Степана Бандери. На записі Кива називає себе «лідером антифашистського руху в Україні», а потім стріляє з автомата та влаштовує феєрверк.