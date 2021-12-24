Євгеній Шевченко зустрічався з Лукашенком ще тоді, коли входив до фракції «Слуга народу» у Верховній Раді

Народний депутат Євгеній Шевченко, який відомий своїми поїздками до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і потрапив до парламенту від президентської партії «Слуга народу», заявив, що Служба безпеки України відкрила проти нього кримінальне провадження за статтею «Державна зрада».

«Оскільки вже інформація просочилася у ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрила на мене справу за ст. 111 ККУ [стаття про державну зраду]. Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так? Шиють мені створення “русского мира” в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Це пов'язано з моєю дружбою з Білоруссю», – написав Шевченко у Facebook пізно ввечері в четвер, 23 грудня.

Водночас речник СБУ Артем Дехтяренко спростував інформацію про відкриття справи проти Євгенія Шевченка.

«Наразі слідчі СБУ не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за статтею 111 Кримінального кодексу, – сказав речник СБУ в коментарі «24 каналу».

За його словами, відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо нардепа може розпочати лише генеральний прокурор або людина, яка виконує його обов'язки.

Як повідомляв ZAXID.NET, Лукашенко й Шевченко на одній із зустрічі обговорювали можливості врегулювання ситуації на Донбасі. Вже через місяць Євгенія Шевченка виключили із фракції «Слуга народу».

Також зазначимо, що раніше Євгеній Шевченко виступав на російському пропагандистському телебаченні.