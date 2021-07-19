Під час візиту до Білорусі Євгеній Шевченко (на фото) продемонстрував свої вокальні здібності на фестивалі під патронатом Лукашенка

Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, якого в травні виключили з парламентської фракції «Слуга народу» за підтримку режиму Олександра Лукашенка, виступив на «Слов'янському базарі». Відео з виступу колишній «слуга народу» опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Під час фінального концерту в неділю він у дуеті з композитором Ніколо Петрашем заспівав під фонограму пісню «Чотири пори року».

Після виступу організатори фестивалю дали слово Шевченку. Нардеп подякував білоруському диктатору Олександру Лукашенку і заявив, що білорусів, українців і росіян об'єднує «музика і загальна культура».

Також Шевченко назвав Олександра Лукашенка своїм другом.

«Я хочу щиро подякувати моєму другу, президенту Олександру Лукашенку, організаторам цього прекрасного свята і всьому білоруському народу за те, що ви справжні і чесні. І за те, що ви продовжуєте цю традицію. Слов'янський базар - це місце, де наші народи об'єднані спільним: пісня, музика, спільна культура», – заявив він.

Крім того, 17 липня Шевченко опублікував коротке відео з Вітебська, у якому показав нічне життя міста. За його словами, навколо багато людей, автомобілів та начебто нема й натяку на диктаторський режим.

Як інформував ZAXID.NET, у квітні Олександр Лукашенко зустрівся з українським депутатом Євгенієм Шевченком в президентському палаці. Парламентарій поїхав до Мінська попри те, що політичні відносини між Україною та Білоруссю восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах. Тоді в партії заявили, що ніхто не делегував депутата проводити переговори з Лукашенком.

Згодом Шевченко схвально прокоментував затримання опозиційного блогера Романа Протасевича після екстреної посадки в Мінську літака. У Facebook він виклав фото своєї недавньої зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком з підписом «Бацька вам не Янукович».

Після цього Шевченко виключили з фракції «Слуга народу».

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною. Відомо, що він намагається створити власну політичну партію.

До слова, міжнародний музичний фестиваль «Слов'янський базар» проводять із 1992 року. У 2021 році цей захід проходив із 14-го до 19 липня. Конкурс відбувався під патронатом Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

Після того, як «Слов'янський базар» опублікував програму, білоруси стали просити у соцмережах артистів не приїжджати на фестиваль у зв'язку з політичною кризою у країні. Як зазначає TUT.BY, у гала-концерті заходу було заявлено українських виконавців Олега Винника та Еліну Іващенко (переможниця фестивалю 2020 року), але їхні прізвища незабаром зникли з афіш.

Наприкінці березня від участі в заході відмовився український шоумен Тимур Мірошниченко, який понад 10 років був ведучим цього заходу від України. Його місце посів інший український ведучий Андрій Доманський, проте незабаром він теж повідомив, що не їде на фестиваль.