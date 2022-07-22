«Тернопіль» був найновішим корветом ВМС України, росіяни захопили його в березні 2014 року

Колишньому командиру корвета «Тернопіль» Максиму Ємельяненку, зраднику, який у 2014 році перейшов на бік росіян та зараз воює проти України, заочно повідомили про підозру.

За інформацією Державного бюро розслідувань, правоохоронці вже зібрали усі докази державної зради Ємельяненка. Так, після захоплення Росією військової частини Ємельяненка у Севастополі та корвета «Тернопіль», він, будучи в званні капітана 3 рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира.

Тепер Ємельяненку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років за статтею Кримінального кодексу України «Державна зрада».

«Тернопіль» – багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-Морських Сил України. Найновіший корвет ВМС України, був спущений на воду 15 березня 2002 року.

Російські війська захопили його 20 березня 2014 року.