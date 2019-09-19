Проти відомого фрі-файтера з Тернополя відкрили кримінальну справу за побиття комунальника

Микола Гринчук каже, що просто хотів, аби комунальник вибачився перед його дружиною

Проти відомого тернопільського фрі-файтера Миколи Гринчука відкрили кримінальне провадження через нібито побиття головного інженера одного із тернопільських підприємств. Спортсмен заступився за свою дружину, яку перед тим образив комунальник.

Інцидент, який призвів до конфлікту, стався ще 12 вересня біля обслуговуючого підприємства «Коменерго-Тернопіль 3». Як розповіла дружина відомого спортсмена Христина, головний інженер цього підприємства Михайло Сіянчук заблокував виїзд її автомобіля в момент, коли вона перебувала з тримісячною дитиною. При цьому, зі слів Христини Гринчук, на території підприємства не було жодних заборонних знаків. Згодом головний інженер розблокував виїзд, однак така поведінка комунальника не сподобалася чоловікові Христини – відомому фрі-файтеру Миколі Гринчуку.

Сам фрі-файтер розповів, що прийшов до кабінету Сіянчука з вимогою вибачитися перед жінкою, однак той, будучи в стані алкогольного сп’яніння, відмовився це робити. Події з кабінету спортсмен записував і транслював своїй дружині.

Згодом сім’я Гринчуків пішла у поліцію, щоб поскаржитися на Сіянчука. Однак там вони дізналися, що Сіянчук звернувся до поліції після конфлікту і повідомив, що Гринчук його жорстоко побив.

Журналісти не змогли поспілкуватися з головним інженером «Коменерго-Тернопіль 3». Натомість директор підприємства Олександр Попов заявив, що головний інженер внаслідок побиття отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій верхніх відділів грудної клітки і забій живота.

Попов також стверджує, що Гринчук не показав поліцейським усього запису, натомість показав лише невеликий уривок, на якому було видно, зі слів попова, «пару підзатильників».

Про те, що спортсмен, ймовірно, бив інженера, кажуть і працівники підприємства, які розповіли, що чули в кабінеті крики і сильний грюкіт. При цьому Гринчук після того, як зайшов у кабінет Сіянчука, зачинив двері на ключ, через що інші працівники не могли туди потрапити.

Спершу поліція розслідувала провадження проти фрі-файтера Миколи Гринчука за статтею про спричинення легких тілесних ушкоджень, однак потім статтю змінили на хуліганство, повідомив місцевий телеканал ІНТБ.

Микола Гринчук – відомий тернопільський фрі-файтер, входив до четвірки кращих фрі-файтерів світу. Є володарем медалей і поясів різних чемпіонатів з фрі-файту.

Фрі-файт (від англ. Free-fight – «Вільний бій») – бойове мистецтво, український варіант контактних єдиноборств.