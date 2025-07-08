Жителька Хмельницького району стала жертвою інтернет-шахрая. 51-річна жінка заплатила 280 тис. грн, аби отримати посилку від псевдовійськового з Сирії. Про це повідомила пресслужба поліції області у вівторок, 8 липня.

За даними правоохоронців, в одній із соціальних мереж 51-річна жінка познайомилася з іноземцем, який розповів, що нібито є військовослужбовцем і виконує бойове завдання в Сирії. Деякий час вони переписувались, а тоді зловмисник повідомив, що поранений. Зазначив, що має велику суму готівкою та коштовності, які хоче відправити їй на збереження.

«Зовсім скоро шахрай заявив, що посилку відправив. Жінка мала сплатити гроші за мито та інші послуги, які потім забрала б з посилки разом із підготовленими для неї подарунками. Так потерпіла перерахувала на невідомий банківський рахунок 280 тис. грн, після чого спілкування з іноземцем перервалося», – зазначають правоохоронці.

Після того, як аферист припинив виходити на звʼязок, потерпіла звернулася до поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і наразі працюють над пошуком зловмисника.