Німецький бренд Puma можуть купити китайці

Китайська компанія Anta Sports, яка володіє брендами Fila та Jack Wolfskin, розглядає можливість купівлі німецького виробника спортивного одягу Puma, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. За даними агентства, Anta наразі є фінансовим консультантом для оцінки потенційної угоди і може об’єднатися для покупки з приватною інвестиційною компанією.

Зауважимо, що після цієї новини акції Puma на німецькій біржі злетіли на 16%, хоча з початку 2025 року вони втратили понад 60% вартості. Ціни акцій Anta Sports у Гонконгу зросли на 1,7%.

Окрім Anta, за Puma можуть поборотися інші компанії. Серед них китайська група Li Ning, а також японська ASICS. Водночас наразі офіційно не було заявок від компаній.

Найбільший акціонер Puma – приватна холдингова компанія Artemis, яка належить французькій родині мільярдерів Піно і також контролює власника Gucci – Kering. Холдинг володіє 29% акцій Puma і раніше заявляв, що розглядає всі варіанти щодо своєї частки. Проте за даними Reuters, у вересні 2025 року Artemis не хотіла продавати акції за ринковою ціною того часу. Очікування родини Піно щодо вартості можуть стати серйозною перешкодою для будь-якої потенційної угоди.

Що варто знати про бренд?

Puma була заснована в 1948 році і є одним із найвідоміших німецьких брендів у спортивній індустрії. Минулого року прибутки компанії становили 281,6 млн євро при обсязі продажів 8,8 млрд євро. Puma є спонсором багатьох відомих спортивних команд, серед яких англійський «Манчестер Сіті», національна збірна Португалії, чоловіча збірна Данії з гандболу. Останні роки Puma переживає складні часи. У 2025 році акції компанії впали на 62%, а її ринкова вартість скоротилася до 2,5 млрд євро.