Китайський виробник спортивного одягу планує купити бренд Puma
Акції Puma зросли на тлі новин про можливий продаж
Китайська компанія Anta Sports, яка володіє брендами Fila та Jack Wolfskin, розглядає можливість купівлі німецького виробника спортивного одягу Puma, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. За даними агентства, Anta наразі є фінансовим консультантом для оцінки потенційної угоди і може об’єднатися для покупки з приватною інвестиційною компанією.
Зауважимо, що після цієї новини акції Puma на німецькій біржі злетіли на 16%, хоча з початку 2025 року вони втратили понад 60% вартості. Ціни акцій Anta Sports у Гонконгу зросли на 1,7%.
Окрім Anta, за Puma можуть поборотися інші компанії. Серед них китайська група Li Ning, а також японська ASICS. Водночас наразі офіційно не було заявок від компаній.
Найбільший акціонер Puma – приватна холдингова компанія Artemis, яка належить французькій родині мільярдерів Піно і також контролює власника Gucci – Kering. Холдинг володіє 29% акцій Puma і раніше заявляв, що розглядає всі варіанти щодо своєї частки. Проте за даними Reuters, у вересні 2025 року Artemis не хотіла продавати акції за ринковою ціною того часу. Очікування родини Піно щодо вартості можуть стати серйозною перешкодою для будь-якої потенційної угоди.
Що варто знати про бренд?
Puma була заснована в 1948 році і є одним із найвідоміших німецьких брендів у спортивній індустрії. Минулого року прибутки компанії становили 281,6 млн євро при обсязі продажів 8,8 млрд євро. Puma є спонсором багатьох відомих спортивних команд, серед яких англійський «Манчестер Сіті», національна збірна Португалії, чоловіча збірна Данії з гандболу. Останні роки Puma переживає складні часи. У 2025 році акції компанії впали на 62%, а її ринкова вартість скоротилася до 2,5 млрд євро.